Суд арестовал семерых сотрудников Росгвардии по обвинению во взяточничестве

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии, подозреваемых в получении и пособничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Среди арестованных — начальник управления Валерий Голота и его заместители. Четверо фигурантов дела, включая начальника управления, заключены под стражу до 28 ноября 2025 года. Еще трое — под домашним арестом на тот же срок.
По информации правоохранительных органов, задержания были проведены при участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. Росгвардия заявила о приверженности жесткой позиции в отношении коррупционных проявлений, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что 235-й Гарнизонный военный суд поместил под стражу экс-начальника управления расквартирования и строительства Панова. Следствие утверждает, что в период с 2012 по 2014 год Панов через посредника получил взятку в размере 37 миллионов рублей от гендиректора компании «Ремстройторг» Сергея Чечко и его партнера, бывшего замгубернатора Кемеровской области Антона Сибиля.