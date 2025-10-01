Суд арестовал семерых сотрудников Росгвардии по обвинению во взяточничестве

Ранее стало известно, что 235-й Гарнизонный военный суд поместил под стражу экс-начальника управления расквартирования и строительства Панова. Следствие утверждает, что в период с 2012 по 2014 год Панов через посредника получил взятку в размере 37 миллионов рублей от гендиректора компании «Ремстройторг» Сергея Чечко и его партнера, бывшего замгубернатора Кемеровской области Антона Сибиля.