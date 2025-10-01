В России стартовал осенний призыв на военную службу

В России в армию призвали 135 тысяч человек.
В России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Он продлится до 31 декабря 2025 года. Согласно приказу министра обороны РФ Андрея Белоусова, подписанному 29 сентября, на срочную службу будут направлены 135 тысяч человек.
«На военную службу будут призваны 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву на службу. Этим же документом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — уточнило ТАСС.
По сведениям издания, для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки призыва сдвинуты. Там кампания пройдет с 1 ноября по 31 декабря из-за особенностей климата.
Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский уточнял, что не менее трети призывников будут направлены в учебные части для освоения современной техники и получения военно-учетных специальностей. После завершения обучения молодые люди будут распределены по войскам с учетом приобретенных навыков.