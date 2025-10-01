В России стартовал осенний призыв на военную службу

«На военную службу будут призваны 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву на службу. Этим же документом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — уточнило ТАСС.