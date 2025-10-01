В Мурманской области живодёр решил отомстить бывшей жене и выбросил всех её животных из окна

Чудом смогла спастись только кошка, но она потеряла малышей. Хвостатой пострадавшей была оказана ветеринарная помощь, сейчас она находится дома после операции.
На мужчину уже подано заявление в полицию. В настоящее время МВД проводит проверка по факту жестокого обращения с животными.
«Хомяк, рыбки, собака, и беременная кошка. Все погибли, кроме кошки которая была беременна. Она не может наступать на задние лапки», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказал о спасении травмированной кошки в Донецке, которую выбросила на улицу новая владелица. Сотрудники приюта забрали животное и доставили его к ветеринару, где было выявлено наличие опухоли. На данный момент кошка самостоятельно питается, но ей предстоит операция.