В Мурманской области живодёр решил отомстить бывшей жене и выбросил всех её животных из окна

В Гаджиево Мурманской области мужчина выкинул с пятого этажа собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку, потому не нашёл свой пропуск для прохода в закрытый город. Живодёр подумал, что документ забрала себе бывшая жена и таким образом решил отомстить ей. Об этом сообщили в местном паблике «Подслушано в Гаджиево».

Источник: Life.ru

Чудом смогла спастись только кошка, но она потеряла малышей. Хвостатой пострадавшей была оказана ветеринарная помощь, сейчас она находится дома после операции.

На мужчину уже подано заявление в полицию. В настоящее время МВД проводит проверка по факту жестокого обращения с животными.

«Хомяк, рыбки, собака, и беременная кошка. Все погибли, кроме кошки которая была беременна. Она не может наступать на задние лапки», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказал о спасении травмированной кошки в Донецке, которую выбросила на улицу новая владелица. Сотрудники приюта забрали животное и доставили его к ветеринару, где было выявлено наличие опухоли. На данный момент кошка самостоятельно питается, но ей предстоит операция.