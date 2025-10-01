В Мурманской области живодёр решил отомстить бывшей жене и выбросил всех её животных из окна

В Гаджиево Мурманской области мужчина выкинул с пятого этажа собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку, потому не нашёл свой пропуск для прохода в закрытый город. Живодёр подумал, что документ забрала себе бывшая жена и таким образом решил отомстить ей. Об этом сообщили в местном паблике «Подслушано в Гаджиево».