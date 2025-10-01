Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали

В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, в Сланцевском районе за сентябрь умерли 19 человек от отравления алкоголем, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. При этом случаи отравления зафиксировали и в Кингисеппском и Волосовском районах.