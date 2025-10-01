Дуров едва не удалил Telegram из App Store из-за Apple в РФ

Дуров вспомнил о попытке удаления мессенджера.
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что едва сам не удалил мессенджер из магазина приложений App Store. Он вспомнил, как корпорация Apple не разрешала обновлять его в РФ. Об этом Дуров рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману.
«Я сказал команде — если к шести вечера ничего не изменится и Apple не даст нам выпустить новую версию Telegram, то давайте забудем российский рынок», — сказал Дуров. Он добавил, что за 15 минут до удаления мессенджера Telegram из российского App Store, Apple вышла на связь и обновление было одобрено.
Ранее Павел Дуров сообщал, что на компанию Telegram неоднократно оказывалось давление со стороны зарубежных спецслужб с требованием ограничить доступ к определенным каналам по политическим мотивам. В частности, около года назад представители французских спецслужб просили содействовать молдавским властям в цензуре каналов перед выборами в Молдавии, однако команда Telegram отказалась выполнять такие запросы, подчеркивая, что не удаляет контент по политическим причинам.