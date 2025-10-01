Дуров едва не удалил Telegram из App Store из-за Apple в РФ

«Я сказал команде — если к шести вечера ничего не изменится и Apple не даст нам выпустить новую версию Telegram, то давайте забудем российский рынок», — сказал Дуров. Он добавил, что за 15 минут до удаления мессенджера Telegram из российского App Store, Apple вышла на связь и обновление было одобрено.