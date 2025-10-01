Стубб: подход Трампа по урегулированию на Украине изменился

«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, (Трамп — прим. URA.RU) перешел к кнуту Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — приводит издание слова Стубба. Президент Финляндии подчеркнул, что эта перемена в позиции США может сказаться на динамике конфликта и перспективах переговоров по Украине.