Сенат США отклонил законопроект о финансировании правительства

Сенат Конгресса США 29 сентября не поддержал предложенный демократами законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства. Как сообщает телеканал C-SPAN, за инициативу проголосовали 47 сенаторов, против — 53. Для утверждения документа требовалось не менее 60 голосов. Провал голосования может привести к частичной остановке работы правительства (шатдауну) с 1 октября.

Трамп предупредил о риске приостановки работы правительства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПравительство США может приостановить работу в ближайшие дни: что такое шатдаун и почему он выгоден Трампу.

Законопроект был призван предотвратить шатдаун, который грозит наступить уже в ближайшие дни. Президент США Дональд Трамп ранее предупредил о возможной приостановке работы федеральных ведомств, если республиканцы и демократы не сумеют договориться до 1 октября. «Если Конгресс не найдет компромисс, приостановка работы правительства неизбежна», — заявил глава государства в обращении к журналистам.

Ранее Трамп допустил вероятность временной остановки деятельности федеральных органов власти, так называемого шатдауна. Такое заявление глава государства сделал после того, как сенат отклонил предложенный законопроект, предусматривающий финансирование государственных учреждений. В марте Трамп уже подписывал временный закон о продлении финансирования, что позволило избежать шатдауна в середине месяца и обеспечить работу государственных органов до конца финансового года — 30 сентября.

В противном случае были бы затронуты сотни тысяч госслужащих, которые могли остаться без зарплаты и временно уйти в неоплачиваемый отпуск. Теперь американские законодатели вынуждены срочно искать новый компромисс для сохранения работы правительства, отмечают в C-SPAN.

