Сенат США отклонил законопроект о финансировании правительства

Ранее Трамп допустил вероятность временной остановки деятельности федеральных органов власти, так называемого шатдауна. Такое заявление глава государства сделал после того, как сенат отклонил предложенный законопроект, предусматривающий финансирование государственных учреждений. В марте Трамп уже подписывал временный закон о продлении финансирования, что позволило избежать шатдауна в середине месяца и обеспечить работу государственных органов до конца финансового года — 30 сентября.