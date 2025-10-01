В результате мощного землетрясения на Филиппинах погибли 20 человек

Четыре здания рухнули, три правительственных — повреждены, а шесть мостов и одна дорога стали непригодными.
Количество погибших в результате мощного землетрясения у берегов Филиппин выросло до 20 человек, при этом пострадали 37 жителей. Об этом сообщила представитель властей провинции Себу Айнхелис де ла Торре-Оронг.
«Айнхелис де ла Торре-Оронг указала в электронном письме, что подтверждена гибель по меньшей мере 20 человек. Еще по меньшей мере 37 человек пострадали», — передает выдержки из заявления газета The New York Times. По данным издания, число погибших растет по мере поступления новых сведений из наиболее пострадавших районов.
По информации Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло во вторник в 13:59 по времени UTC (16:59 мск) в 11 км от муниципалитета Калапе. Изначально сообщалось о пяти погибших, передает «Царьград». Через 40 минут после первого толчка в городе Либертад зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,0.
Спасательные работы на месте ЧП продолжаются, задействованы сотни сотрудников экстренных служб и добровольцев. Власти провинции Себу рекомендуют жителям временно покинуть зоны повышенного риска и следовать указаниям спасателей. Сейсмологи в последнее время все чаще фиксируют подземные толчки в южной части Тихого океана, отмечает портал 360.ru.