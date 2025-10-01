Мошенники выдают себя за сотрудников «ДЭК»: новая схема обмана

Жителям Хабаровского края продолжают поступать звонки якобы от имени «энергетиков». Мошенники стремятся выманить у граждан персональные данные, получить доступ к их аккаунтам на портале Госуслуг и банковским счетам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мошенники звонят на мобильные телефоны и требуют от граждан назвать номер СНИЛС и паспортные данные для внесения в фиктивный «Акт допуска в эксплуатацию прибора учета». Одновременно убеждают граждан в необходимости срочной замены прибора учета и для убедительности называют полные имена вымышленных «сотрудников компании». В ход идут и угрозы о наложении крупных штрафных санкций в случае отказа от предоставления требуемой информации.
Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») просит граждан быть максимально бдительными, предупредить близких (особенно пожилых родственников) и помнить следующее:
— замена приборов учета на интеллектуальные производится в случае неисправности или истечения срока поверки установленного счетчика. Замена счетчиков производится бесплатно и не требует предварительной заявки — специалисты выполняют работы по графику. Проверить срок поверки можно в едином платежном документе, в Личном кабинете ДЭК, по номеру телефона контакт-центра 8−800−234−77−77;
— энергетики могут позвонить клиенту для согласования даты установки прибора учета, если прибор учета находится внутри помещения. При этом никогда не запрашивают персональные данные, коды или пароли по телефону, не диктуют реквизиты для оплаты, не предлагают скидки на оплату услуг или установку сторонних приложений.
Когда по телефону начинают запрашивать конфиденциальную информацию, это повод завершить разговор. Во всех случаях, когда незнакомый человек просит сообщить персональные данные, стоит задуматься, а не мошенник ли он.