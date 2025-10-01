Мошенники выдают себя за сотрудников «ДЭК»: новая схема обмана

Мошенники звонят на мобильные телефоны и требуют от граждан назвать номер СНИЛС и паспортные данные для внесения в фиктивный «Акт допуска в эксплуатацию прибора учета». Одновременно убеждают граждан в необходимости срочной замены прибора учета и для убедительности называют полные имена вымышленных «сотрудников компании». В ход идут и угрозы о наложении крупных штрафных санкций в случае отказа от предоставления требуемой информации.