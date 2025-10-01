Десятилетняя девочка из Находки едва не погибла от косточки абрикоса

В Находке медицинские службы столкнулись с нестандартной, но крайне опасной ситуацией: десятилетняя девочка проглотила косточку от абрикоса, которая застряла в пищеводе и угрожала её жизни, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.