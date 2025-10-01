Ричмонд
Десятилетняя девочка из Находки едва не погибла от косточки абрикоса

Инородное тело застряло у ребёнка в пищеводе.

Источник: PrimaMedia.ru

В Находке медицинские службы столкнулись с нестандартной, но крайне опасной ситуацией: десятилетняя девочка проглотила косточку от абрикоса, которая застряла в пищеводе и угрожала её жизни, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.

После поступления сигнала из Находкинской городской больницы в оперативный отдел Территориального центра медицины катастроф было принято решение о немедленном переводе пациентки в Приморскую детскую краевую больницу № 1. В короткий срок в Находку прибыла мобильная реанимационная бригада, включающая врача-анестезиолога-реаниматолога и фельдшера.

Девочку доставили в медучреждение, где хирурги успешно извлекли инородное тело.

Напомним, в июле медики Краевой детской клинической больницы № 1 и Центра медицины катастроф Приморья провели сложную и срочную операцию по извлечению ореха из дыхательных путей полуторагодовалой девочки. Инцидент произошёл в Кавалерово, откуда ребёнка доставили в тяжёлом состоянии.