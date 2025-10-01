В МИД Германии призвал НАТО сохранять спокойствие из-за дронов

«Лучший ответ на это — сохранение спокойствия. Перегибать палку сейчас было бы ошибкой», — подчеркнул Вадефуль в беседе с журналистами Funke. Министр отметил важность выдержки и рационального подхода к анализу ситуации, объяснив, что поспешные шаги могут только усугубить напряженность в Европе.