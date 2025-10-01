Ричмонд
В МИД Германии призвал НАТО сохранять спокойствие из-за дронов

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал страны НАТО сохранять сдержанность в ответ на инциденты с беспилотниками, произошедшие в ряде европейских государств. Такое заявление он сделал в интервью медиагруппе Funke. По его словам, чрезмерная реакция альянса на данные события может привести к нежелательным последствиям.

В Германии прокомментировали ситуацию с дронами.

«Лучший ответ на это — сохранение спокойствия. Перегибать палку сейчас было бы ошибкой», — подчеркнул Вадефуль в беседе с журналистами Funke. Министр отметил важность выдержки и рационального подхода к анализу ситуации, объяснив, что поспешные шаги могут только усугубить напряженность в Европе.

В ходе интервью глава германского внешнеполитического ведомства также высказался по поводу возможных контактов с российской стороной. Отвечая на вопрос о целесообразности встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Вадефуль заявил, что в настоящее время не видит необходимости в таких переговорах.

В последние недели ряд европейских стран сообщил о случаях появления неустановленных беспилотников вблизи важных объектов инфраструктуры. Национальные ведомства и представители НАТО проводят расследование происхождения аппаратов и принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. Однако, как неоднократно отмечали власти РФ, пока не представлено доказательств причастности к этим инцидентам какой-либо стороны.

