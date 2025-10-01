В Польше заявили об обнаружении очередного упавшего дрона

В гмине Плосница, расположенной неподалёку от города Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, был найден ещё один неопознанный беспилотный аппарат, сообщает радиостанция RMF FM.
По предварительным данным, состояние дрона указывает на то, что он может относиться к числу аппаратов, вторгшихся в польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября. Обнаружил устройство местный фермер во время уборки урожая кукурузы.
Военная жандармерия подтвердила факт находки и заявила, что сейчас на месте работают специалисты под руководством прокурора отдела по военным делам. Эксперты занимаются изучением обстоятельств происшествия и установлением происхождения беспилотника.
Ранее сообщалось, что в Польше был обнаружен последний беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Западная разведка назвала инцидент с БПЛА несчастным случаем.