СК России взял на контроль дело о нападении собак на девочку в Амурске

Ситуация оказалась настолько серьезной, что ею заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета России. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю Сергею Белянскому представить подробный доклад о ходе расследования. Это означает, что дело взято на особый контроль, и его расследование будет тщательно проверяться на федеральном уровне.