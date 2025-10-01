СК России взял на контроль дело о нападении собак на девочку в Амурске

В Амурске Хабаровского края произошел тревожный инцидент: стая бездомных собак напала на несовершеннолетнюю девочку. Одна из собак укусила ребенка, в результате чего девочке потребовалась медицинская помощь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Этот случай получил широкий резонанс, и по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи выясняют, должным ли образом местные власти выполняли свои обязанности по отлову безнадзорных животных и обеспечению безопасности людей.
Ситуация оказалась настолько серьезной, что ею заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета России. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю Сергею Белянскому представить подробный доклад о ходе расследования. Это означает, что дело взято на особый контроль, и его расследование будет тщательно проверяться на федеральном уровне.