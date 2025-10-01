Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Куте спасли 10 человек на пожаре в жилом доме

Самостоятельно эвакуировались 8 жителей дома.

Источник: МЧС РФ

В Усть-Куте произошел пожар в многоквартирном доме на улице Халтурина. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, к месту незамедлительно выехали девять пожарных и три единицы спецтехники.

— Самостоятельно до прибытия первого подразделения эвакуировались 8 жителей дома, — поделились в ведомстве.

Спасателям предстояла сложная задача — сильное задымление подъезда создавало реальную угрозу для оставшихся людей. Звено газодымозащитной службы оперативно эвакуировало 10 человек. Открытое горение удалось потушить на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным дознавателей, причиной появления огня стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.