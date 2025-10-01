Глава СК РФ взял на контроль дело об избиении второклассницы в Приморье

В Приморском крае произошел серьезный случай в одной из школ, который привлек внимание федеральных властей. По информации, прозвучавшей в телепрограмме федерального канала, старшеклассницы во время перемены совершили противоправные действия в отношении второклассницы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
По данному факту следственные органы уже возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Параллельно проводится проверка в отношении должностных лиц школы — выясняется, какие меры были приняты педагогами для предотвращения такого инцидента.
Ситуация получила настолько широкий резонанс, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Он поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить подробный доклад о ходе расследования.
В докладе должна быть дана правовая оценка как действиям самих подростков, так и бездействию или действиям сотрудников школы. Это означает, что расследование будет проведено максимально тщательно.