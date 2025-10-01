Глава СК РФ взял на контроль дело об избиении второклассницы в Приморье

В Приморском крае произошел серьезный случай в одной из школ, который привлек внимание федеральных властей. По информации, прозвучавшей в телепрограмме федерального канала, старшеклассницы во время перемены совершили противоправные действия в отношении второклассницы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».