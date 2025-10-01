Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске пожарные не могли проехать к горящей квартире

Во дворах у дома на Ореховой сопке машины перегородили проезд спецтехнике.

Источник: Соцсети

В Хабаровске в ночь на 1 октября в микрорайоне ЖК «Берёзки» на улице Героев Пассаров, 10/3 загорелась квартира на 10-м этаже. По сообщениям пабликов хабаровских телеграм-каналов, подъезд пожарных осложнили припаркованные во дворе автомобили.

Местные жители помогали отгонять машины, некоторые переносили на руках, чтобы расчёты смогли добраться к подъезду. По данным на 23:25, техника всё ещё не могла проехать во двор. К 23:33 пожарные оказались на месте и приступили к работе.

К 23:50 возгорание в квартире удалось ликвидировать.