В Хабаровске пожарные не могли проехать к горящей квартире

В Хабаровске в ночь на 1 октября в микрорайоне ЖК «Берёзки» на улице Героев Пассаров, 10/3 загорелась квартира на 10-м этаже. По сообщениям пабликов хабаровских телеграм-каналов, подъезд пожарных осложнили припаркованные во дворе автомобили.
Местные жители помогали отгонять машины, некоторые переносили на руках, чтобы расчёты смогли добраться к подъезду. По данным на 23:25, техника всё ещё не могла проехать во двор. К 23:33 пожарные оказались на месте и приступили к работе.
К 23:50 возгорание в квартире удалось ликвидировать.