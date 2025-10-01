ERR: Эстония начнет продавать брошенные на границе с РФ автомобили

По информации ERR, если владелец автомобиля не подтвердил дату и время начала стоянки или оставил транспортное средство на парковке более чем на трое суток, его машину эвакуируют на штрафстоянку. В течение 30 дней собственник может заявить о своих правах на автомобиль. «Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах, ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение», — говорится в сообщении ERR.