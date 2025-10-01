ERR: Эстония начнет продавать брошенные на границе с РФ автомобили

На приграничной парковке им можно находиться 72 часа.
Власти Эстонии с 1 октября начнут эвакуировать и продавать автомобили, оставленные у контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией дольше разрешенных 72 часов. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии. Новые меры коснутся всех владельцев автотранспорта, которые не соблюдают правила парковки в пограничной зоне.
По информации ERR, если владелец автомобиля не подтвердил дату и время начала стоянки или оставил транспортное средство на парковке более чем на трое суток, его машину эвакуируют на штрафстоянку. В течение 30 дней собственник может заявить о своих правах на автомобиль. «Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах, ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение», — говорится в сообщении ERR.
Как пояснил руководитель отдела надзора департамента транспорта Сийм Якси, такие меры вводятся для контроля порядка у пограничных пунктов и предотвращения скопления бесхозного автотранспорта. Ведомство отмечает: парковка у КПП «Койдула» разрешена только на 72 часа при условии указания даты и времени начала стоянки. Нарушение этих правил или отсутствие письменного подтверждения автоматически считается основанием для эвакуации машины.
На российско-эстонской границе работают три контрольно-пропускных пункта: «Ивангород-Нарва», «Куничина Гора — Койдула» и «Шумилкино-Лухамаа». Самый популярный маршрут — «Ивангород-Нарва», где пересечение границы возможно только пешком. КПП «Койдула» и «Шумилкино-Лухамаа» обслуживают как легковые, так и грузовые автомобили. По данным ERR, введение новых правил связано с ростом числа автомобилей, долгое время остающихся без владельцев на приграничных парковках, что затрудняет движение и создает дополнительные расходы на содержание площадок.