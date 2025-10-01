ABS-CBN: при землетрясении на Филиппинах погибли 18 человек

Спасатели ведут поиски тех, кто может оставаться под завалами. По данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, землетрясение произошло вечером 30 сентября. Его эпицентр находился примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу.