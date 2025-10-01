Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABS-CBN: при землетрясении на Филиппинах погибли 18 человек

В филиппинском муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 18 человек погибли от последствий землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло на Филиппинах, сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти.

Люди находились в здании спортивно-оздоровительного комплекса, которое обрушилось во время подземных толчков в муниципалитете Сан-Ремихио.

Спасатели ведут поиски тех, кто может оставаться под завалами. По данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, землетрясение произошло вечером 30 сентября. Его эпицентр находился примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу.

Напомним, 27 сентября в провинции Ганьсу в центральной части Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Его эпицентр располагался приблизительно в 71 км к югу от города Динси.