«Перевела 727 тысяч и увидела подвох»: жительница Бурятии отдала деньги аферистам в погоне за прибылью

В Бурятии женщина отдала мошенникам более 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии зафиксирован серьезный случай мошенничества. Жительница Улан-Удэ, находившаяся в поиске дополнительного заработка, стала жертвой преступников и потеряла более 700 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили ГУ МВД республики. 30 августа 2025 года женщина обнаружила в соцсетях рекламу с предложением высокого дохода от инвестиций. После отклика на объявление с ней связался мужчина, представившийся менеджером, а затем передал общение сообщнице, которая выдавала себя за финансового специалиста.

— Та, используя отработанные методики психологического воздействия, ввела потерпевшую в заблуждение, заверяя в высокой доходности вложений и полной легальности операций, в том числе в отсутствии проблем с налоговыми органами, — поделились в ведомстве.

Находясь под постоянным давлением, женщина перевела на общую сумму 726 900 рублей. Для имитации реальной инвестиционной деятельности аферисты предоставили ей доступ к фиктивному веб-сайту, где отображался ложный рост ее «инвестиционного портфеля».

После последнего перевода крупной суммы мошенница потребовала от потерпевшей сохранять молчание, что вызвало подозрения. Когда женщина разорвала контакт, преступники продолжили названивать с угрозами. Осознав обман, потерпевшая удалила все навязанные приложения и обратилась в правоохранительные органы.