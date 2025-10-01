«Перевела 727 тысяч и увидела подвох»: жительница Бурятии отдала деньги аферистам в погоне за прибылью

В Бурятии зафиксирован серьезный случай мошенничества. Жительница Улан-Удэ, находившаяся в поиске дополнительного заработка, стала жертвой преступников и потеряла более 700 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили ГУ МВД республики. 30 августа 2025 года женщина обнаружила в соцсетях рекламу с предложением высокого дохода от инвестиций. После отклика на объявление с ней связался мужчина, представившийся менеджером, а затем передал общение сообщнице, которая выдавала себя за финансового специалиста.