Мужчину осудили за удар бутылкой в драке посетителя ресторана Приморья

В Ханкайском районе Приморья суд вынес приговор местному жителю, который во время драки в ресторане нанес другому мужчине тяжелые травмы. Конфликт произошел еще в октябре прошлого года в Камень-Рыболове. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Инцидент начался с пустяка: друг обвиняемого задел дверью девушку и не извинился. На этой почве на улице вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку внутри заведения.
Во время потасовки к дерущимся подошел другой посетитель, чтобы их разнять. В этот момент подсудимый ударил его бутылкой из-под шампанского по лицу. Как установили медики, в результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом носа.
Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При вынесении приговора учли несколько смягчающих обстоятельств: явку с повинной, помощь в расследовании, раскаяние, а также участие подсудимого в боевых действиях.
В итоге суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Это означает, что осужденный будет находиться на свободе, но под контролем правоохранительных органов.