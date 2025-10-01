Ричмонд
Мужчину осудили за удар бутылкой в драке посетителя ресторана Приморья

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом носа.

Источник: Комсомольская правда

В Ханкайском районе Приморья суд вынес приговор местному жителю, который во время драки в ресторане нанес другому мужчине тяжелые травмы. Конфликт произошел еще в октябре прошлого года в Камень-Рыболове. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Инцидент начался с пустяка: друг обвиняемого задел дверью девушку и не извинился. На этой почве на улице вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку внутри заведения.

Во время потасовки к дерущимся подошел другой посетитель, чтобы их разнять. В этот момент подсудимый ударил его бутылкой из-под шампанского по лицу. Как установили медики, в результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом носа.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При вынесении приговора учли несколько смягчающих обстоятельств: явку с повинной, помощь в расследовании, раскаяние, а также участие подсудимого в боевых действиях.

В итоге суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Это означает, что осужденный будет находиться на свободе, но под контролем правоохранительных органов.