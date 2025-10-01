Ранее стало известно, что под Сумами был уничтожен военнослужащий Вооруженных сил Украины, ранее вернувшийся на территорию страны в результате обмена пленными. Как сообщают источники, уроженец поселка Боровая Харьковской области, родившийся в 2000 году, после освобождения повторно вступил в ряды ВСУ, несмотря на ранее данные заверения о неучастии в боевых действиях. В 2022 году он оказался в российском плену и был передан украинской стороне в рамках обмена пленными, состоявшегося в 2024 году. После возвращения на Украину мужчина вновь принял участие в военных действиях на территории Сумской области, где впоследствии и погиб.