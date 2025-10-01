За госизмену жителя Ванино приговорили к 14 годам лишения свободы

В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и пропаганде терроризма, сообщает ИА AmurMedia.
1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя п. Ванино. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
В суде установлено, что в январе 2025 года подсудимый в сети Интернет установил контакт с представителями Украины и по их заданию отправил им видеозаписи, на которых размещена перевозка военнослужащих и военной техники железнодорожным транспортом.
Помимо этого, он оставил в телеграм-канале, предназначенном для просмотра неограниченному кругу лиц, комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности.
Противоправная деятельность лица пресечена УФСБ России по Хабаровскому краю.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на 2 года.