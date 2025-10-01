За госизмену жителя Ванино приговорили к 14 годам лишения свободы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на 2 года.