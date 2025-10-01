Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Находке пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП

По факту ДТП проводится проверка, назначаются экспертизы.

Источник: Комсомольская правда

В Находке произошло смертельное ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля. Авария случилась ночью на улице Шевченко. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии 35-летний пассажир машины погиб на месте.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, назначаются необходимые экспертизы. По итогам расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, во Владивостоке полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с участием подростков на мопеде. В аварии несовершеннолетние получили серьезные травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома № 25а на улице Луговой.