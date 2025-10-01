В Находке пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП

В Находке произошло смертельное ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля. Авария случилась ночью на улице Шевченко. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии 35-летний пассажир машины погиб на месте.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, назначаются необходимые экспертизы. По итогам расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
