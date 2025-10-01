Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал вернуть обязательный воинский призыв

Бундестаг готовится начать обсуждение законопроекта о новой модели военной службы.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости немедленного возвращения обязательного призыва в армию. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke. Он подчеркнул, что этот вопрос активно обсуждается в правительстве, и решение о возможном изменении закона о военной службе будет принято после консультаций внутри коалиции.
«Я за немедленное введение воинской повинности», — отметил глава МИД ФРГ в интервью. Он напомнил, что ранее уже поднимал эту тему, однако решение требует согласования позиций между участниками правящей коалиции. «Правительство выступило с предложениями, сейчас фракциям предстоит вести переговоры и принять решение о том, как будет выглядеть закон. И при этом, конечно, нужно принимать во внимание все обстоятельства», — добавил Вадефуль.
Ожидается, что на следующей неделе Бундестаг начнет первое обсуждение законопроекта о новой модели военной службы. Документ был одобрен федеральным правительством 27 августа по инициативе министра обороны Бориса Писториуса.
Законопроект предусматривает внедрение в Германии добровольной военной службы по шведской модели: все выпускники школ проходят медицинское освидетельствование, но только часть из них действительно призывается на службу. Кроме того, планируется вернуть обязательное медицинское обследование призывников и заполнение мужчинами от 18 до 25 лет специального заявления с указанием готовности служить.
По данным Минобороны ФРГ, ведомство рассчитывает увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч военнослужащих и расширить резерв армии до 200 тысяч человек. Нововведения направлены на повышение обороноспособности страны на фоне изменяющейся военно-политической ситуации в Европе, напоминает RT.