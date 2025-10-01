Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал вернуть обязательный воинский призыв

«Я за немедленное введение воинской повинности», — отметил глава МИД ФРГ в интервью. Он напомнил, что ранее уже поднимал эту тему, однако решение требует согласования позиций между участниками правящей коалиции. «Правительство выступило с предложениями, сейчас фракциям предстоит вести переговоры и принять решение о том, как будет выглядеть закон. И при этом, конечно, нужно принимать во внимание все обстоятельства», — добавил Вадефуль.