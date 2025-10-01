В Иркутском районе ищут свидетелей ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка

30 августа в селе Хомутово Иркутского района водитель Toyota Pronard сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. Ребёнка доставили в больницу, но спустя девять суток она скончалась от полученных травм, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию города и региона, а также на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.