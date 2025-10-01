В Иркутском районе ищут свидетелей ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка

30 августа в селе Хомутово Иркутского района водитель Toyota Pronard сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. Ребёнка доставили в больницу, но спустя девять суток она скончалась от полученных травм, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию города и региона, а также на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
По данному факту назначено расследование, материалы проверки сотрудники Госавтоинспекции направили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.
Прокуратура Иркутской области взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств»).
На данный момент причины и условия аварии уточняются, в том числе с участием сотрудников Госавтоинспекции.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Для установления полной картины произошедшего следователи просят возможных свидетелей или очевидцев обратиться по телефонам:
Ранее ДТП с участием большегруза и двух легковых автомобилей произошло в Иркутской области. По словам очевидцев, авария случилась на участке дороги между селом Капсал и поселком Усть-Ордынский. На месте происшествия работали полицейские.