В Иркутском районе ищут свидетелей ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка

Следователи просят очевидцев аварии в Хомутово помочь в расследовании.

Источник: IrkutskMedia.ru

30 августа в селе Хомутово Иркутского района водитель Toyota Pronard сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. Ребёнка доставили в больницу, но спустя девять суток она скончалась от полученных травм, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию города и региона, а также на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

По данному факту назначено расследование, материалы проверки сотрудники Госавтоинспекции направили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств»).

На данный момент причины и условия аварии уточняются, в том числе с участием сотрудников Госавтоинспекции.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Для установления полной картины произошедшего следователи просят возможных свидетелей или очевидцев обратиться по телефонам: 8 (3952) 21−26−75 или 102.

Ранее ДТП с участием большегруза и двух легковых автомобилей произошло в Иркутской области. По словам очевидцев, авария случилась на участке дороги между селом Капсал и поселком Усть-Ордынский. На месте происшествия работали полицейские.