В Турции сообщили о гибели журналиста в результате удара Израиля по Газе

Журналист сотрудничал с турецким телеканалом TRT и освещал события в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Турции сообщила о гибели журналиста-фрилансера Яхьи Барзака, работавшего в секторе Газа. По официальным данным, он стал жертвой израильского авиаудара.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран подчеркнул, что Барзак сотрудничал с турецким телеканалом TRT и освещал события в Газе. Он отметил, что именно этому журналисту принадлежит работа, легшая в основу документального фильма TRT World «Газа остается на моих фотографиях».

По словам Дурана, Барзак навсегда останется в памяти как мужественный человек, который стремился донести правду о происходящем, несмотря на тяжелые условия жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что внештатный оператор турецкого агентства Anadolu Саид Абу Набхан погиб в Газе из-за огнестрельного ранения.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше