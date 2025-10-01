Федеральное правительство США приостановило работу

«Демократы решили приостановить работу правительства сегодня вечером, но мы можем возобновить ее завтра. Для этого нужно лишь то, чтобы несколько демократов вместе с республиканцами поддержали чистый двухпартийный законопроект о финансировании», — заявил Тьюн. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что демократы отвергли предложение республиканцев, направленное на предотвращение шатдауна (закрытие или приостановка деятельности ряда государственных учреждений в Конгрессе США — прим.).