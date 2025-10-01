Стало известно, что сделает Трамп после начала шатдауна в США

В период шатдауна в США продолжают работу только службы, отвечающие за национальную безопасность и защиту жизни граждан. Сотрудники других ведомств отправляются в вынужденные отпуска до принятия бюджета. С 1977 года федеральное правительство страны сталкивалось с шатдауном более 20 раз; самый продолжительный из них длился 35 дней в 2018—2019 годах.