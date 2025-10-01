Экс-советник конгресса США сравнил политиков при шатдауне с безголовыми курицами

Шатдаун в США может наступить уже сегодня, 1 октября.
Бывший советник конгресса США, политический аналитик Джеймс Джатрас сравнил поведение американских политиков в период шатдауна с «курицами, которым отрубили головы». По его мнению, приостановка работы правительства США не столь критична, как ее преподносят многие участники политического процесса.
«Это своего рода ритуал, который мы время от времени повторяем. И все бегают, как курица с отрубленной головой, и ведут себя так, будто весь мир рушится. На самом деле это не так важно, как люди это представляют», — сказал Джатрас в беседе с РЕН ТВ.
Аналитик отметил, что в период приостановки работы правительства или вскоре после ее окончания политики, как правило, достигают соглашения. По словам Джатраса, остановка деятельности государственных учреждений представляет собой политическую манипуляцию, позволяющую американским властям демонстрировать заботу о бюджетных расходах.
В Соединенных Штатах 1 октября стартует новый финансовый год, несмотря на отсутствие утвержденного бюджета. Если администрации Белого дома не удастся принять временную резолюцию, предусматривающую краткосрочное финансирование государственных органов, отдельные федеральные ведомства могут приостановить свою работу на неопределенный срок.
На данный момент не было достигнуто даже временного соглашения о финансировании. Прошедшая 29 сентября встреча между демократами и республиканцами завершилась безрезультатно.