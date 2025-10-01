Экс-советник конгресса США сравнил политиков при шатдауне с безголовыми курицами

«Это своего рода ритуал, который мы время от времени повторяем. И все бегают, как курица с отрубленной головой, и ведут себя так, будто весь мир рушится. На самом деле это не так важно, как люди это представляют», — сказал Джатрас в беседе с РЕН ТВ.