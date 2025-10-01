В Челябинске масштабно горело предприятие по утилизации отработанного моторного масла

Все случилось в Тракторозаводском районе ночью 1 октября.
«На улице Линейная произошло возгорание в здании предприятия по утилизации отработанного моторного масла. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 400 квадратных метров и ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.
На месте работали 29 человек личного состава и семь единиц спецтехники.
В настоящее время идет проливка и разбор конструкций. Причину происшествия предстоит установить специалистам отделения дознания.