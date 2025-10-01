Политолог объяснил причину приостановки работы правительства США

По его словам, демократы требуют вернуть финансирование, отмененное летом, но Трамп на вряд ли на это согласится. Политолог напомнил, что подобные шатдауны уже происходили при других президентах США, однако обычно стороны находили компромисс в течение нескольких дней. В конечном счете Маркс заявил, что если временная резолюция о финансировании не будет принята, министерства США могут закрыться.