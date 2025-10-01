В университете Юты нашли странный предмет перед событием организации Кирка

На территории Университета штата Юта (USU) перед мероприятием организации Turning Point USA (TPUSA), созданной погибшим в сентябре консервативным активистом Чарли Кирком, было найдено подозрительное устройство.
Как сообщили в администрации учебного заведения, находку обнаружили во вторник около 14:45 по местному времени (23:45 мск), после чего было принято решение об эвакуации студентов и сотрудников. Правоохранители обследовали предмет и пришли к выводу, что взрывчатых веществ в нем нет, однако для полной безопасности саперы уничтожили устройство контролируемым подрывом.
Спустя примерно час после обнаружения инцидента распоряжение об эвакуации отменили, и занятия в университете возобновились в штатном режиме.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что рассматривал Чарли Кирка как возможного кандидата на пост президента США.