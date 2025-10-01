Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В университете Юты нашли странный предмет перед событием организации Кирка

Правоохранители обследовали предмет и пришли к выводу, что взрывчатых веществ в нем нет.

Источник: Аргументы и факты

На территории Университета штата Юта (USU) перед мероприятием организации Turning Point USA (TPUSA), созданной погибшим в сентябре консервативным активистом Чарли Кирком, было найдено подозрительное устройство.

Как сообщили в администрации учебного заведения, находку обнаружили во вторник около 14:45 по местному времени (23:45 мск), после чего было принято решение об эвакуации студентов и сотрудников. Правоохранители обследовали предмет и пришли к выводу, что взрывчатых веществ в нем нет, однако для полной безопасности саперы уничтожили устройство контролируемым подрывом.

Спустя примерно час после обнаружения инцидента распоряжение об эвакуации отменили, и занятия в университете возобновились в штатном режиме.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что рассматривал Чарли Кирка как возможного кандидата на пост президента США.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше