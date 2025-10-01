В университете Юты нашли странный предмет перед событием организации Кирка

Как сообщили в администрации учебного заведения, находку обнаружили во вторник около 14:45 по местному времени (23:45 мск), после чего было принято решение об эвакуации студентов и сотрудников. Правоохранители обследовали предмет и пришли к выводу, что взрывчатых веществ в нем нет, однако для полной безопасности саперы уничтожили устройство контролируемым подрывом.