Аэропорт Саратова временно ограничил работу

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Саратова — Гагарин.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 05:22 по мск 1 октября.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Напомним, что в ночь на 30 сентября временные ограничения вводили в аэропорту Краснодара. Кроме этого, днем ранее столичный аэропорт Жуковский также временно изменил организацию работы — тогда аэропорт временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Тогда же подобные меры были введены в воздушных гаванях Тамбова и Калуги.