В Новосибирске судят 19-летнего водителя за ДТП с тремя погибшими

В результате аварии двое мужчин из Hyundai скончались на месте, ещё один умер в больнице. Двое пострадавших получили тяжкий вред здоровью.

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным надзорного ведомства, на скамье подсудимых окажется 19-летний житель города. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершённое в состоянии опьянения (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Следствие установило, что ночью 26 марта 2025 года молодой водитель, управляя BMW X6, на Красном проспекте выехал на перекрёсток с улицей Гоголя на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris, двигавшимся на зелёный.

В результате аварии двое мужчин из Hyundai скончались на месте, ещё один умер в больнице. Двое пострадавших получили тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.