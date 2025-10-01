В Новосибирске судят 19-летнего водителя за ДТП с тремя погибшими

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
По данным надзорного ведомства, на скамье подсудимых окажется 19-летний житель города. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершённое в состоянии опьянения (ч. 6 ст. 264 УК РФ).
Следствие установило, что ночью 26 марта 2025 года молодой водитель, управляя BMW X6, на Красном проспекте выехал на перекрёсток с улицей Гоголя на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris, двигавшимся на зелёный.
В результате аварии двое мужчин из Hyundai скончались на месте, ещё один умер в больнице. Двое пострадавших получили тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.