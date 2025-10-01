В Ташкенте избили подростка с инвалидностью: мать записала видеообращение, власти обещают разобраться

На видео ребенок весь в синяках, ему выбили несколько зубов. Сам подросток рассказал, что его избивали несколько человек — били кулаками и ремнями. По словам матери, хуже всего то, что после случившегося никто из ответственных лиц не поинтересовался состоянием её сына и не оказал помощи.