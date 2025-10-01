В Ташкенте избили подростка с инвалидностью: мать записала видеообращение, власти обещают разобраться

На видео ребенок весь в синяках, ему выбили несколько зубов. Сам подросток рассказал, что его избивали несколько человек — били кулаками и ремнями. По словам матери, хуже всего то, что после случившегося никто из ответственных лиц не поинтересовался состоянием её сына и не оказал помощи.
«Никто не спросил: “Что случилось?”, “Как он?” Никто не помог. Кто поможет моему сыну? Кто объяснит мне, почему так произошло? Кто так жестоко избил моего сына? На его тело страшно смотреть. Всё, что я делала ради здоровья и будущего моего сына, все мои надежды оказались напрасны из-за этого», — заявила женщина в видео.
На эту ситуацию оперативно отреагировали в Национальном агентстве по социальной защите. Для всестороннего и объективного расследования инцидента срочно создана специальная рабочая группа. Она уже выехала на место происшествия и занимается подробным изучением всех обстоятельств случившегося.
В агентстве также пообещали, что по итогам проверки будет опубликована дополнительная информация и официальные выводы по этому делу.
Общественность надеется на прозрачное и справедливое расследование, а также на то, что виновные будут установлены и понесут ответственность.