Украине предрекли тяжелые времена из-за шатдауна в США

Проблемы с финансированием правительства возникли после того, как Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении работы федеральных ведомств ни от одной из партий. В связи с этим Белый дом уже распорядился госучреждениям готовиться к возможному прекращению работы. Новый финансовый год в США начался 1 октября без утвержденного бюджета: если конгресс не согласует хотя бы временную резолюцию о финансировании, государственные структуры будут вынуждены приостановить деятельность на неопределенный срок.