Минюст США лишит гражданства страны украинца за контрабанду оружия

Министерство юстиции США начало процедуру лишения гражданства уроженца Украины Владимира Волгаева, уличённого в сокрытии сведений о его участии в контрабанде более тысячи деталей для огнестрельного оружия за границу.
В заявлении ведомства отмечается, что США предоставили Волгаеву убежище, жильё и гражданство, однако он ответил на это мошенничеством и обманом государственных структур. По словам представителей Минюста, гражданство, полученное обманным путём, не может сохраняться за человеком, который изначально не имел на него права.
Согласно материалам дела, начиная с 2011 года и в течение двух лет после натурализации, Волгаев тайно занимался приобретением и вывозом оружейных комплектующих частным лицам на Украину и в Италию. Кроме того, он незаконно получал федеральные жилищные пособия, умышленно скрывая реальные доходы и активы.
Ранее сообщалось, что на Украине увеличилась активность контрабандистов после начала российской СВО и появились новые маршруты доставки грузов.