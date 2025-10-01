Минюст США лишит гражданства страны украинца за контрабанду оружия

В заявлении ведомства отмечается, что США предоставили Волгаеву убежище, жильё и гражданство, однако он ответил на это мошенничеством и обманом государственных структур. По словам представителей Минюста, гражданство, полученное обманным путём, не может сохраняться за человеком, который изначально не имел на него права.