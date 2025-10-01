Житель Хабаровска потерял 420 тысяч рублей через онлайн-игру на ставках

В Хабаровске полиция расследует дело о крупной финансовой потере 38-летнего жителя Центрального района, сообщает hab.aif.ru.
Мужчина, специалист по маркетингу, с марта по июль занимался онлайн-игрой на бирже.
По данным правоохранителей, в марте к нему через мессенджер обратился неизвестный, предложив сделать ставку на спортивное событие. Первая ставка сыграла, и хабаровчанин продолжил делать переводы через личный кабинет, созданный «брокером», используя криптовалюту. Ему показывали фиктивные выигрыши и большие прибыли, чтобы убедить продолжать игру.
Когда мужчина попытался вывести свои деньги, связь с «брокером» была полностью прервана, а переписка удалена. К концу июля он потерял 420 тысяч рублей собственных сбережений. Самостоятельные попытки восстановить контакт успеха не принесли, и потерпевший обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (“Мошенничество”), наказание по которой может достигать шести лет лишения свободы», — сообщил врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков.