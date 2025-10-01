Житель Хабаровска потерял 420 тысяч рублей через онлайн-игру на ставках

По данным правоохранителей, в марте к нему через мессенджер обратился неизвестный, предложив сделать ставку на спортивное событие. Первая ставка сыграла, и хабаровчанин продолжил делать переводы через личный кабинет, созданный «брокером», используя криптовалюту. Ему показывали фиктивные выигрыши и большие прибыли, чтобы убедить продолжать игру.