Молодую учительницу арестовали за сексуальное развращение 15-летнего школьника

В Австралии учительницу из штата Новый Южный Уэльс арестовали за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает News.com.au.
24-летняя преподавательница английского языка Элла Клеменс оказалась в центре уголовного дела, вызвавшего широкий резонанс в Австралии. Молодая женщина, работавшая в колледже Святого Августина в районе Бруквейл на северных пляжах Сиднея (штата Новый Южный Уэльс), была задержана полицией после появления обвинений в «неподобающих отношениях» с несовершеннолетним учеником.
По данным правоохранительных органов, задержание состоялось 16 сентября 2025 года, когда учительницу арестовали в Бруквейле и доставили в больницу для медицинского обследования. После серии допросов ей были предъявлены обвинения по трем эпизодам отягчённых половых сношений с подростком в возрасте от 14 до 16 лет, а также по факту умышленных сексуальных прикосновений к мальчику в возрасте от 10 до 16 лет.
Руководство учебного заведения незамедлительно приняло кадровые решения. В письме, разосланном родителям, директор колледжа Джонатан Бирн сообщил об увольнении Клеменс и подчеркнул, что школа активно сотрудничает с детективами подразделения по расследованию преступлений против детей. По его словам, обвинения вызывают серьёзное беспокойство среди родителей и учащихся, однако приоритетом остаётся защита интересов семьи пострадавшего и обеспечение конфиденциальности.
Директор отметил, что в подобных ситуациях колледж старается максимально открыто информировать родителей, но сейчас, ввиду юридических ограничений, невозможно раскрывать все детали. Бирн также добавил, что, по его убеждению, Клеменс «предала доверие, оказанное ей школой и семьями учеников», и потому её трудовой договор был немедленно расторгнут. При этом он заверил, что если родители не получили прямого уведомления от школы или полиции, то их дети не имеют отношения к текущему расследованию.
Полиция уточнила, что первоначально информация касалась отношений между 24-летней учительницей и 15-летним подростком. После проверки материалов дело было передано в Отдел по борьбе с насилием над детьми при Главном управлении по расследованию преступлений. Именно по результатам этого расследования было принято решение о задержании.
В минувший понедельник Клеменс предстала перед местным судом Манли. Судья первоначально назначил ей освобождение под строгие условия: проживание в доме родителей в районе Норзерн Риверс, запрет выхода на улицу в ночное время, обязательная еженедельная явка в полицейский участок, отказ от использования смартфона и социальных сетей, а также полный запрет на любые контакты с сотрудниками и учащимися колледжа. Кроме того, два поручителя внесли по 100 тысяч долларов залога, который будет утрачен в случае нарушения условий освобождения.
Однако вскоре прокурор добился временной приостановки решения об освобождении. В соответствии с законом о залоге, Клеменс останется под стражей до слушания в Верховном суде Нового Южного Уэльса, где будет принято окончательное решение — оставить постановление без изменений, скорректировать его или вынести новое. Согласно процессуальным нормам, эта мера действует до 4 октября 16:00 либо до вынесения решения судом.
Учебные заведения штата в настоящий момент находятся на двухнедельных весенних каникулах, и ожидается, что по возвращении школьников им будет предложена дополнительная психологическая поддержка. Ситуация продолжает оставаться под контролем полиции и властей образования.
