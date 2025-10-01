Молодую учительницу арестовали за сексуальное развращение 15-летнего школьника

Директор отметил, что в подобных ситуациях колледж старается максимально открыто информировать родителей, но сейчас, ввиду юридических ограничений, невозможно раскрывать все детали. Бирн также добавил, что, по его убеждению, Клеменс «предала доверие, оказанное ей школой и семьями учеников», и потому её трудовой договор был немедленно расторгнут. При этом он заверил, что если родители не получили прямого уведомления от школы или полиции, то их дети не имеют отношения к текущему расследованию.