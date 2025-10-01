Ричмонд
Уехавший из России блогер Андрей Петров оставил долги на 800 тысяч рублей

В 2024—2025 годах в отношении Петрова было возбуждено девять исполнительных производств.

Источник: Аргументы и факты

Уехавший из России бьюти-блогер Андрей Петров, известный также под именем Милена Петрова, оставил после себя долги на сумму свыше 800 тысяч рублей.

В эту сумму входят неоплаченные штрафы за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию Вооружённых сил, следует из материалов судебных приставов и судебных документов.

Ранее источник агентства сообщал, что блогер более полутора лет не выплачивает компенсацию в размере 200 тысяч рублей экс-участнице шоу «Дом-2» Алене Водонаевой. Сумма долга была присуждена ей решением суда.

Согласно данным службы судебных приставов, в 2024—2025 годах в отношении Петрова было возбуждено девять исполнительных производств, что дополнительно подтверждает его серьёзные финансовые обязательства в России.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер-иноагент Артур Смольянинов** погасил имеющиеся долги, в связи с чем исполнительные производства против него закрыты.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Признан в России иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов.