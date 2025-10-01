Вскрылись подробности о найденной мёртвой у кладбища пропавшей пермячке

Женщина исчезла 14 апреля 2025 года. В тот день она отправилась на работу (несмотря на 74-летний возраст, пенсионерка была активной и работала сиделкой). По данным 59.RU, она поехала в район Налимихи и точно села в автобус, однако не ясно, что случилось в дороге.