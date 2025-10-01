Вскрылись подробности о найденной мёртвой у кладбища пропавшей пермячке

Женщина исчезла 14 апреля 2025 года. В тот день она отправилась на работу (несмотря на 74-летний возраст, пенсионерка была активной и работала сиделкой). По данным 59.RU, она поехала в район Налимихи и точно села в автобус, однако не ясно, что случилось в дороге.
30 сентября волонтёры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» объявили об окончании поисков пенсионерки, которую искали в течение полугода. Они объявили, что пожилую женщину нашли погибшей, но не раскрыли деталей о том, что с ней произошло.
Источник 59.RU утверждает, что тело женщины было найдено возле кладбища. По предварительным данным, она не носит криминальный характер.
Напомним, в 2024 году в Перми пропавшего 41-летнего мужчину нашли мёртвым на чужой могиле. Тело обнаружили на Северном кладбище, он было зарыто снегом.