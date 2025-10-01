Глава СКР проверит дело об избитой школьнице в Нижних Сергах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета по уголовному делу о нападении на несовершеннолетнюю в Нижних Сергах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ноябре 2024 года в школе города Нижние Серги ученик со всего размаха ударил ногой свою одноклассницу в грудь ради контента. Девочка в этот момент просто стояла у окна. Всё происходило на перемене. Именно запись произошедшего и стала главным доказательством по делу.
Однако подросток отделался условным сроком в один год и восемь месяцев с испытательным сроком в два года.
— Следственным управлением СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос обжалования приговора ввиду его мягкости, — уточнили в Следственном комитете.
Также беспокоит, что родители осужденного подростка не планируют переводить его в другую школу, а это означает, что он может продолжать учиться вместе с пострадавшей девочкой.
Глава СКР поручил исполняющему обязанности главы регионального следственного управления Надбитову. А. Д. предоставить полную информацию о собранных по делу доказательствах.