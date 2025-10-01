Глава СКР проверит дело об избитой школьнице в Нижних Сергах

В ноябре 2024 года в школе города Нижние Серги ученик со всего размаха ударил ногой свою одноклассницу в грудь ради контента. Девочка в этот момент просто стояла у окна. Всё происходило на перемене. Именно запись произошедшего и стала главным доказательством по делу.