Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР проверит дело об избитой школьнице в Нижних Сергах

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета по уголовному делу о нападении на несовершеннолетнюю в Нижних Сергах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2024 года в школе города Нижние Серги ученик со всего размаха ударил ногой свою одноклассницу в грудь ради контента. Девочка в этот момент просто стояла у окна. Всё происходило на перемене. Именно запись произошедшего и стала главным доказательством по делу.

Однако подросток отделался условным сроком в один год и восемь месяцев с испытательным сроком в два года.

— Следственным управлением СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос обжалования приговора ввиду его мягкости, — уточнили в Следственном комитете.

Также беспокоит, что родители осужденного подростка не планируют переводить его в другую школу, а это означает, что он может продолжать учиться вместе с пострадавшей девочкой.

Глава СКР поручил исполняющему обязанности главы регионального следственного управления Надбитову. А. Д. предоставить полную информацию о собранных по делу доказательствах.