Подросток на мопеде спровоцировал ДТП с автобусом в Комсомольске

Вечером 30 сентября в Комсомольске на улице Охотской произошло дорожное происшествие с участием маршрутного автобуса и мопеда. По предварительной информации, 13-летний водитель мопеда при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.