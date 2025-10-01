Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на мопеде спровоцировал ДТП с автобусом в Комсомольске

Обошлось без серьезных последствий.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 30 сентября в Комсомольске на улице Охотской произошло дорожное происшествие с участием маршрутного автобуса и мопеда. По предварительной информации, 13-летний водитель мопеда при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Подросток не пострадал, а благодаря профессионализму водителя автобуса пассажиры также не получили травм.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. Рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего водителя к административной ответственности, поскольку управлять мопедом в этом возрасте можно только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое выдается с 16 лет.

Напомним, в Магадане мужчина снова сел за руль пьяным, хотя уже привлекался к ответственности за это нарушение. Теперь ему грозит уголовное наказание.