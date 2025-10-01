Подросток на мопеде спровоцировал ДТП с автобусом в Комсомольске

Вечером 30 сентября в Комсомольске на улице Охотской произошло дорожное происшествие с участием маршрутного автобуса и мопеда. По предварительной информации, 13-летний водитель мопеда при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
К счастью, обошлось без серьезных последствий. Подросток не пострадал, а благодаря профессионализму водителя автобуса пассажиры также не получили травм.
Полиция проводит проверку по факту инцидента. Рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего водителя к административной ответственности, поскольку управлять мопедом в этом возрасте можно только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое выдается с 16 лет.
