Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске водитель автобуса зажал ногу ребенку и протащил его по асфальту

В соцсетях Омска распространилось видео инцидента с городским автобусом — при посадке дверью зажало ногу ребенку. Инцидент попал на камеры наблюдения.

Источник: телеграм-канал «Омск с огоньком»

Как сообщается в посте, ЧП произошло на остановке общественного транспорта «Улица Рабиновича». На кадрах видно, как в автобус в последний момент пытаются зайти мама с маленьким мальчиком. Ребенок заходит в салон первым. В это время водитель, видимо, не посмотрев, что происходит, закрывает двери, зажав мальчику ногу, и трогается с места. Попавший в капкан мальчик еще несколько метров волочится за автобусом, пока его мама и остальные пассажиры не привлекают внимание водителя.

От «Пассажирского предприятия № 8», в чьем ведении, по всей видимости, находится автобус, и департамента транспорта города пока не поступало никаких комментариев. Нет сведений и о состоянии мальчика.