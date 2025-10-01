В Омске водитель автобуса зажал ногу ребенку и протащил его по асфальту

Как сообщается в посте, ЧП произошло на остановке общественного транспорта «Улица Рабиновича». На кадрах видно, как в автобус в последний момент пытаются зайти мама с маленьким мальчиком. Ребенок заходит в салон первым. В это время водитель, видимо, не посмотрев, что происходит, закрывает двери, зажав мальчику ногу, и трогается с места. Попавший в капкан мальчик еще несколько метров волочится за автобусом, пока его мама и остальные пассажиры не привлекают внимание водителя.