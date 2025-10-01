Экс-глава вещевого управления Росгвардии брал взятку за перенос сроков поставок

Следствие установило, что между Росгвардией и «Дзержинской швейной фабрикой “Русь”» были заключены госконтракты на поставку 61 тысячи несессеров со средствами личной гигиены общей стоимостью около 216 миллионов рублей. Для исполнения обязательств предприятие привлекло подрядчиков — «СК Ресурс» и «Ресурс групп», руководимых Елисеевой. В ходе исполнения контракта Громов неоднократно просил Бусыгина перенести сроки отгрузки продукции, чтобы избежать штрафов и неустоек за просрочку, а также облегчить выполнение условий договора. За согласование переносов и общее покровительство Бусыгин потребовал 6 млн рублей, на что представители фабрики согласились.