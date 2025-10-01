Тело бесследно пропавшей миллионерши в рубашке и шортах всплыло в канале

В Таиланде произошло трагическое событие, потрясшее жителей провинции Ратчабури. 28 сентября 2025 года местная миллионерша пропала из собственного дома, а уже спустя несколько часов её тело было обнаружено в канале. Об этом сообщает The Thaiger.
Сообщение о шокирующей находке поступило в полицейский участок Пхотхарам около 11:30. В воде Мае Кхлонг находилось тело женщины в жёлтой рубашке и шортах в бело-зелёную полоску. При осмотре не было выявлено видимых следов насилия или повреждений, а эксперты предположили, что смерть наступила как минимум за семь часов до того, как тело подняли на поверхность.
По внешнему виду погибшая совпадала с ориентировкой, поступившей в полицию ранее в тот же день. После того как родственников пригласили на опознание, семья подтвердила личность женщины. Ею оказалась 64-летняя Туньяпорн, известная в районе предпринимательница.
Погибшая владела крупным продуктовым рынком и располагала состоянием, оцениваемым более чем в 100 миллионов батов. При этом она никогда не была замужем и проживала вместе с братьями, сёстрами и внуками.
Родственники рассказали полиции, что на протяжении многих лет женщина страдала тяжёлой бессонницей. Недавно она прошла обследование в больнице, где врачи диагностировали у неё психоэмоциональные проблемы. Несмотря на назначенное лечение и медикаменты, состояние Туняпорн оставалось нестабильным: она часто жаловалась на недомогание и не раз высказывала мысли о самоубийстве.
Одна из родственниц пояснила, что около четырёх часов утра услышала шум у входной двери, но не придала этому значения. Лишь утром семья заметила исчезновение женщины, после чего её отсутствие было объявлено в социальных сетях и официально зафиксировано полицией.
Правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве как наиболее вероятную, принимая во внимание историю болезни и слова близких. Тем не менее тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления причины смерти.
