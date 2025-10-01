Тело бесследно пропавшей миллионерши в рубашке и шортах всплыло в канале

Сообщение о шокирующей находке поступило в полицейский участок Пхотхарам около 11:30. В воде Мае Кхлонг находилось тело женщины в жёлтой рубашке и шортах в бело-зелёную полоску. При осмотре не было выявлено видимых следов насилия или повреждений, а эксперты предположили, что смерть наступила как минимум за семь часов до того, как тело подняли на поверхность.