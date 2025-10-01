Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах, погибли 60 человек

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщил, что землетрясение произошло на глубине 5 км. Эпицентр находился примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу. Подземные толчки зафиксировали во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).