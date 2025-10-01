Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах, погибли 60 человек

По словам заместителя секретаря управления гражданской обороны Бернардо Алехандро, власти получают всё больше сообщений о жертвах катаклизма. Оперативный штаб информирует, что тела погибших продолжают поступать в городскую больницу Бого, расположенную в провинции Себу.
Землетрясение на Филиппинах. Видео © X / Ivs1286807.
В муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса. Под его обломками оказались люди. В регионе организовали поисково-спасательную операцию.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщил, что землетрясение произошло на глубине 5 км. Эпицентр находился примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу. Подземные толчки зафиксировали во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).
В сентябре мощное землетрясение пережила Камчатка. Подземные толчки достигали 7 баллов в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах. Разрушений после природного явления зарегистрировано не было.
