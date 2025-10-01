В Приморье 18-летний водитель устроил смертельное ДТП с двумя погибшими

В Спасском округе Приморского края произошла страшная авария, в которой погибли два человека. 18-летний водитель автомобиля Toyota Mark X, двигаясь по трассе Хабаровск-Владивосток, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21043». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
В результате столкновения 71-летний водитель «Жигулей» и его 67-летняя пассажирка погибли на месте. Сам виновник ДТП и его 19-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Как выяснилось, молодой человек получил водительские права только в этом году, но уже успел нарушить ПДД девять раз. Его автомобиль помещен на спецстоянку.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Молодому водителю грозит до семи лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек по неосторожности. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.