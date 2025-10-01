Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские БПЛА атаковали территорию Ростовской области

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА по северу Ростовской области. Из-за падения фрагментов дрона в Верхнедонском районе загорелась сухая трава и кровля промышленного объекта. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ нет.

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА по северу Ростовской области. Из-за падения фрагментов дрона в Верхнедонском районе загорелась сухая трава и кровля промышленного объекта. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале губернатора Ростовской области.

Он также отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Слюсарь добавил, что помимо Верхнедонского украинские беспилотники атаковали Миллеровский и Шолоховский районы. В двух из них из-за ударов дронов ВСУ оказались обесточены несколько поселков. Электроснабжение там восстановлено по резервной схеме.

Ранее стало известно, что из-за угроз атаки БПЛА, в аэропортах Волгограда и Саратова были введены временные ограничения на полеты и вылеты самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения необходимы для безопасности полетов и пассажиров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше