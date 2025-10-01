Ростовская область подверглась атаке БПЛА: в регионе частично нарушено энергоснабжение

Украинские дроны попытались нанести удары по территории Ростовской области ночью 1 октября. В результате беспилотники перехвачены в трех районах региона. В нескольких поселках частично нарушено энергоснабжение. Об этом оповестил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Согласно его сведениям, дроны ВСУ уничтожены в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. В результате падения дрона на территории одного из промышленных объектов загорелась кровля здания. Никто не пострадал.
«Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме», — пояснил Юрий Слюсарь.
За прошедшие сутки ВСУ попытались атаковать регионы РФ ракетами «Нептун». Цели достигнуты не были.