Ростовская область подверглась атаке БПЛА: в регионе частично нарушено энергоснабжение

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны попытались нанести удары по территории Ростовской области ночью 1 октября. В результате беспилотники перехвачены в трех районах региона. В нескольких поселках частично нарушено энергоснабжение. Об этом оповестил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Согласно его сведениям, дроны ВСУ уничтожены в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. В результате падения дрона на территории одного из промышленных объектов загорелась кровля здания. Никто не пострадал.

«Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме», — пояснил Юрий Слюсарь.

За прошедшие сутки ВСУ попытались атаковать регионы РФ ракетами «Нептун». Цели достигнуты не были.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше